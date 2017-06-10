На IT-форуме в Ханты-Мансийске было подписано 17 соглашений

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.06.2017 16:21

Россия среди всех стран, входящих в БРИКС, занимает первое место в рейтинге электронного правительства ООН, который является одним из ключевых индикаторов развития информационного общества.

Фото: myopenugra.ru

Об этом на закрытии IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходил в Ханты-Мансийске, рассказала глава ХМАО Наталья Комарова.

"Так что мы готовы предоставлять нашу площадку и наши возможности для аккумулирования прорывных технологий, прежде всего в Югре. С тем, чтобы в дальнейшем распространять самые успешные решения по другим странам БРИКС и ШОС в формате франшизы, использовать единую платформу для импортозамещения в критически важных IT-сферах", - добавила она.

На форум приехали более двух с половиной тысяч человек, представители 46 стран мира, в том числе партнеры из стран БРИКС и ШОС. В этот раз самая большая делегация была у Индии из 24 представителей. Они проявили высокую заинтересованность в российских разработках и сотрудничестве с югорскими специалистами.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индия в Российской Федерации Шри Панкаджа Сарана, на форуме были подписаны два Меморандума о взаимопонимании: об установлении научно-технических связей и контактов между Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий и Индийским институтом информационных технологий. И о создании совместной телемедицинской сети между МИАЦ и Школой телемедицины Института медицинских наук им. Санджая Ганди.

Всего же на форуме прошло 36 различных мероприятий, по итогам которых было подписано 17 соглашений.