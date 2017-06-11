НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На дорогах Сургута стартовала операция «Мотоцикл»

11.06.2017 15:09

Она призвана предупредить ДТП с участием байкеров, которых с началом теплых дней становится все больше. 

Фото: 86.mvd.ru

К слову, госавтоинспекторы оштрафовали уже свыше сотни водителей мототранспорта с начала года. Как правило байкеры превышают скорость, выезжают на встречную полосу, управляют мотоциклом в нетрезвом виде. Все это зачастую приводит к авариям.  

Об опасности управления двухколесным мототранспортом нужно помнить и родителям, которые бездумно покупают своим детям скутеры и мопеды, говорят полицейские. Управлять этими транспортными средствами можно с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» и только с использованием защитной экипировки.

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