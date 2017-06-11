S7 Airlines запускает регулярный рейс из Новосибирска в Нижневартовск

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.06.2017 15:31

Одна из крупнейших отечественных авиакомпании S7 Airlines продолжает реализовывать программу развития транспортной доступности регионов за счет расширения маршрутной сети с разлетом из Новосибирска.

В дополнение к рейсу в Сургут авиакомпания начала полеты в еще один город Югры – Нижневартовск. Рейс в Нижневартовск из новосибирского аэропорта Толмачево по расписанию выполняется четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям на современных комфортабельных Airbus A319 и Embraer 170-LR.

Вылет в Нижневартовск из аэропорта Толмачево в 6:30, прибытие в 6:10 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 7:00 и прилетает в 10:40. Время в пути 1 час 40 мин.