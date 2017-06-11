НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В ХМАО приняли обновленную стратегию развития до 2030 года

11.06.2017 18:12

Как сообщили в пресс-службе главы региона, задачи стратегии разделены на три блока: умная экономика, развитый человеческий капитал и благоприятная окружающая среда.

Также документ предусматривает мероприятия по развитию коренных малочисленных народов Севера.

«В результате достижения стратегической цели к 2030 году численность населения Югры увеличится на 250 тыс. человек, а продолжительность жизни – на три года по сравнению с 2015 годом. Также почти в 2 раза уменьшится доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилого фонда»,— отметил директор департамента экономического развития ХМАО Павел Сидоров.

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