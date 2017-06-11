Тематический open-air «SurGoodDay» пройдет 12 июня в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.06.2017 13:54

Он посвящен Дню города и Дню России.

Фото: surgut.bezformata.ru

Тематический open-air состоится с 14:00 до 19:00 на площадке у культурного центра «Порт». В течение целого дня гостей мероприятия ждут музыкальные выступления вокалистки Насти Умаровой, школы-студии игры на перкуссии «Всемпобарабану», групп «Solaris Park» и «Горбатый кит Брюсс Лии».

Откроет мероприятие мастер-класс «Маска лисы», в котором сможет принять участие любой желающий и сделать своими руками маску символа Сургута - черно-бурого лиса. На протяжении всего мероприятия ряд художников будет разрисовывать больших полутораметровых фанерных лисиц для продолжения проекта «Лес лис». За процессом рисования смогут наблюдать все посетители мероприятия.

Также в сквере у «Порта» будет развёрнута экспозиция исторического фотопроекта «Связь эпох», наглядно отражающего метаморфозы Сургута за последние 30 лет.