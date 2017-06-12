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У таджикского национально-культурного центра в Сургуте появилось свое помещение

12.06.2017 12:49

 Муниципальное помещение площадью 81,8 кв.м. общественной организации  в безвозмездное пользование предоставила Администрация города. 

Фото: admsurgut.ru

Центр заработал по  адресу: пр. Набережный, 4 Б.  Новоселье национально-культурного центра «Вахдат» состоялось 9 июня.

«К нам поступило обращение  выделить муниципальное помещение, и мы тут же пошли навстречу», - сказал Вадим Шувалов и выразил уверенность, что в новом доме общественники будут еще эффективнее работать с соотечественниками.  

Глава города отметил, что Администрация очень тесно взаимодействует с таджикской общественной организацией, председатель которой Файзуло Аминов входит в состав координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ при Главе города.

 Отметим, что «Вахдат» ведет активную работу, направленную на сохранение национальной культуры, традиций, языка, оказание поддержки землякам. В планах центра организовать для трудовых мигрантов семинары по вопросам миграционного законодательства и курсы по изучению русского языка.

Свою деятельность в городе общественная организация осуществляет с 2005 года. В 2016 году   она получила статус юридического лица и была зарегистрирована под новым наименованием − местная общественная организация Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «Вахдат».  

 

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