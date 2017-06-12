У таджикского национально-культурного центра в Сургуте появилось свое помещение

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.06.2017 12:49

Муниципальное помещение площадью 81,8 кв.м. общественной организации в безвозмездное пользование предоставила Администрация города.

Фото: admsurgut.ru

Центр заработал по адресу: пр. Набережный, 4 Б. Новоселье национально-культурного центра «Вахдат» состоялось 9 июня.

«К нам поступило обращение выделить муниципальное помещение, и мы тут же пошли навстречу», - сказал Вадим Шувалов и выразил уверенность, что в новом доме общественники будут еще эффективнее работать с соотечественниками.

Глава города отметил, что Администрация очень тесно взаимодействует с таджикской общественной организацией, председатель которой Файзуло Аминов входит в состав координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ при Главе города.

Отметим, что «Вахдат» ведет активную работу, направленную на сохранение национальной культуры, традиций, языка, оказание поддержки землякам. В планах центра организовать для трудовых мигрантов семинары по вопросам миграционного законодательства и курсы по изучению русского языка.

Свою деятельность в городе общественная организация осуществляет с 2005 года. В 2016 году она получила статус юридического лица и была зарегистрирована под новым наименованием − местная общественная организация Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «Вахдат».