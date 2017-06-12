В преддверии Дня России Наталья Комарова вручила югорчанам государственные награды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.06.2017 14:54

Государственные и окружные награды получили 19 югорчан.

Фото: admhmao.ru

Среди них - заместитель директора природного парка «Кондинские озера» Татьяна Беспалова, которая активно участвовала в создании одного из первых природных парков Югры.

Еще один участник церемонии – Татьяна Ковина. В ее семье воспитываются пятеро детей, двое из них уже студенты. Старшая – с редким и красивым именем Вирсавия – спортсменка и отличница, а также участница движения молодых профессионалов «WorldSkills Russia». Глава региона подчеркнула, что именно такие молодые, увлеченные специалисты определяют завтрашний день нашей страны. Татьяна Ковина награждена медалью «Материнская слава».

Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Югры» присвоено заведующей отделом Солнечной модельной библиотеки Татьяне Чариковой, а также преподавателю театрального отделения «Детской школы искусств № 3» Нижневартовска Людмиле Рябининой.

За многолетнюю добросовестную работу, профессиональные достижения Почетной грамотой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа награждены: ведущий инженер по учету оборудования цеха по добыче нефти и газа № 2 акционерного общества «Самотлорнефтегаз» город Нижневартовск Саркар Атакишев; руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Владимир Белов; главный методист отдела использования и публикации документов «Государственного архива Югры» Лидия Завьялова; инструктор-методист по спорту «Физкультурно-спортивного комплекса «Юность» города Югорск Ирина Красникова; врач-стоматолог-ортопед «Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники Сергей Могильников.