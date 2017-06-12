В Нижневартовске вместе с животными сгорел зоомагазин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.06.2017 15:43

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании, в подвале которого расположены зоомагазин, а также магазины по продаже кондитерских изделий и одежды, поступило в текущие выходные, сообщает Правда УрФО со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по ХМАО.

Возгорание было локализовано за час. К его тушению привлекались 6 единиц техники и 27 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, он мог произойти из-за неисправности электрооборудования.

По данным очевидцев, персонал магазинов эвакуировался самостоятельно, однако в помещении остались животные, которые погибли, задохнувшись продуктами горения. Площадь возгорания составила 80 кв.м., в момент ЧП наблюдалось сильное задымление.