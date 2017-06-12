Авторы лучшей социальной рекламы награждены в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.06.2017 15:56

Жюри шестого городского конкурса социальной рекламы «Простые правила» определило обладателей призовых мест среди обучающихся, любителей и профессионалов.

Фото: admsurgut.ru

120 участников представили свои работы в формате видеороликов и плакатов. География участников выходит далеко за пределы Сургута и района. Конкурсная комиссия рассмотрела работы авторов из Югорска, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Таганрога.

По итогам двух заседаний жюри весной определены обладатели 14 призовых мест. Всего будут отмечены 23 человека. Размер премий варьируется от 5 000 до 15 000 рублей в зависимости от категории участия.

Лучшие работы ежегодно появляются на рекламных носителях, в СМИ города и социальных сетях.

По итогам конкурса в 2016 году видеоролик сургутского дизайнера Дмитрия Качаева «Сургут – мой город, мое будущее» был размещен в местном телевизионном эфире. Плакаты «Не заставляй свою собаку краснеть!» общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» по-прежнему можно увидеть в парке «За Саймой» и сквере Дружбы народов.