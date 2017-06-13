13 июня начнет свою работу Молодежный парламент при Думе Сургутского района

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 07:13

Молодые депутаты решат свои первые организационные вопросы. Им предстоит распределить между собой функции, избрать председателя, его заместителей, а также утвердить регламент.

Кроме того, в парламенте будут сформированы три постоянные комиссии: по законодательству, организации социально-значимых мероприятий и просветительской деятельности.

Напомним, что на майском заседании Думы Сургутского района депутатами был утвержден список Молодежного парламента. В его состав вошли 23 человека из поселений муниципалитета в возрасте от 18 до 30 лет. Это молодые люди разных профессий, с собственным взглядом на жизнь. Отныне они буду помогать районным депутатам в работе с поселениями нашего муниципалитета.