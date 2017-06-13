НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутяне рассказали, как они проведут отпуск в этом году

13.06.2017 10:09

Так, треть горожан планирует поездку в пределах России. А четверть опрошенных Сайтом по поиску работы Зарплата.ру проведут отпуск дома. 

Фото: theoutlook.com.ua

Каждый шестой отправится отдыхать в деревню или на дачу, а каждый восьмой – поедет заграницу. Также во время отпуска сургутяне планируют заняться своими делами – будут искать новую работу, делать ремонт или готовиться к свадьбе.

Идеальный отпуск – это море и пляжный отдых, так считает 39% жителей города. 29% предпочитают поездки в новый город и осмотр местных достопримечательностей. Каждому пятому приносит удовольствие активный туризм с походами и сплавами. А некоторые горожане предпочитают заниматься огородом, гулять, читать книги и отдыхать дома.

К слову, 43% местных жителей последний раз были в отпуске в прошлом году, а четверть – не брали положенные выходные более двух лет. 

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