Антикоррупционный митинг в Сургуте собрал около 130 участников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 09:49

Он прошел накануне в Сквере речников.

Организаторы говорят, что рады и такому количеству участников. Цифру объясняют двумя факторами: удаленностью согласованного мероприятия и взломом группы «ВКонтакте» до его начала, из-за чего не все население оказалось проинформировано о митинге. В Сургуте мероприятие прошло без задержаний и на позитивной ноте, рассказывают организаторы.

Напомним, что митинги проходили 12 июня по всей стране — они посвящены протесту против коррупции на всех уровнях власти.