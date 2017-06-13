НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Антикоррупционный митинг в Сургуте собрал около 130 участников

13.06.2017 09:49

Он прошел накануне в Сквере речников. 

Организаторы говорят, что рады и такому количеству участников. Цифру объясняют двумя факторами: удаленностью согласованного мероприятия и взломом группы «ВКонтакте» до его начала, из-за чего не все население оказалось проинформировано о митинге. В Сургуте мероприятие прошло без задержаний и на позитивной ноте, рассказывают организаторы.

Напомним, что митинги проходили 12 июня по всей стране — они посвящены протесту против коррупции на всех уровнях власти.

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