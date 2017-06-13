НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 9 по 12 июня в Югре произошло больше 20 аварий

13.06.2017 11:16

В них два человека погибли и 32 получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних. 

Фото: 86.mvd.ru

Так, 10 июня в 20:20 на 717 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» столкнулись три автомобиля. 18-летний водитель автомобиля «КИА Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он въехал в автомобиль «КИА Оптима», которым управлял 39-летний мужчина, а также в «КАМАЗ», за рулем которого находился 57-летний водитель.

В результате аварии, пассажир «КИА Оптима», 34-летний мужчина, погиб на месте. Водители двух легковушек получили травмы.

На следующий день в Ханты-Мансийском районе в 07:15 на 32 км Горшковского месторождения 47-летний водитель, управляя автомобилем  «Камаз», допустил съезд с дороги. Грузовик перевернулся, водитель погиб.  

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