С 9 по 12 июня в Югре произошло больше 20 аварий

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 11:16

В них два человека погибли и 32 получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.

Фото: 86.mvd.ru

Так, 10 июня в 20:20 на 717 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» столкнулись три автомобиля. 18-летний водитель автомобиля «КИА Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он въехал в автомобиль «КИА Оптима», которым управлял 39-летний мужчина, а также в «КАМАЗ», за рулем которого находился 57-летний водитель.

В результате аварии, пассажир «КИА Оптима», 34-летний мужчина, погиб на месте. Водители двух легковушек получили травмы.

На следующий день в Ханты-Мансийском районе в 07:15 на 32 км Горшковского месторождения 47-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», допустил съезд с дороги. Грузовик перевернулся, водитель погиб.