С сегодняшнего дня Госавтоинспекции двух регионов усилят контроль на загородных автодорогах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 13.06.2017 12:17
Профилактическая акция для снижения аварийности продлится неделю.
Сотрудники ГИБДД Югры и Тюменской области будут дежурить на федеральной трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». Инспекторы ДПС, в первую очередь, будут нацелены на профилактику грубых нарушений ПДД: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения.
Для предупреждения аварий по причине «сна за рулем» к акции привлекут представителей Центров медицины катастроф. Медицинские работники измерят давление, проверят пульс и оценят общее состояние водителей, чтобы выявить утомленных автолюбителей.