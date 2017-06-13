НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С сегодняшнего дня Госавтоинспекции двух регионов усилят контроль на загородных автодорогах

13.06.2017 12:17

 Профилактическая акция для снижения аварийности продлится неделю. 

Сотрудники ГИБДД Югры и Тюменской области будут дежурить на федеральной трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». Инспекторы ДПС, в первую очередь, будут нацелены на профилактику грубых нарушений ПДД: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения.

Для предупреждения аварий по причине «сна за рулем» к акции привлекут представителей Центров медицины катастроф. Медицинские работники измерят давление, проверят пульс и оценят общее состояние водителей, чтобы выявить утомленных автолюбителей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че