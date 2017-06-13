НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Водительские права и свидетельство о регистрации подорожают в 1,5 раза

13.06.2017 13:07

Если законопроект МВД получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму. Госпошлины на водительские права нового поколения и на биометрические загранпаспорта возрастут почти в полтора раза. 

Согласно законопроекту МВД, госпошлины на водительские права нового поколения возрастут с 2000 до 3000 руб., пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1500 руб. против 500 руб. Также будут увеличены госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 руб.

Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить, следует из законопроекта МВД.

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