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17 июня в Нефтеюганске югорская молодёжь преодолеет сверхсложную экстремальную полосу

13.06.2017 13:41

 Семь километров гонки «Территория сильных» дополнят 20 препятствий. 

Участниками станут югорчане в возрасте от 18 до 60 лет, собравшие команды минимум из пяти человек. По условиям забега в команде обязательно должны быть две девушки. При этом организаторы рекомендуют командам иметь единый образ. Трасса будет включать в себя препятствия из естественных и искусственных преград, таких как барьеры, ров с водой, бастион, паутина, пески, и многое другое.

Добавим, что призовой фонд гонки составляет 100 тысяч рублей. При этом участие в забеге бесплатное. Регистрация команд ведется до 16 июня включительно.

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