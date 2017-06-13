17 июня в Нефтеюганске югорская молодёжь преодолеет сверхсложную экстремальную полосу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 13:41

Семь километров гонки «Территория сильных» дополнят 20 препятствий.

Участниками станут югорчане в возрасте от 18 до 60 лет, собравшие команды минимум из пяти человек. По условиям забега в команде обязательно должны быть две девушки. При этом организаторы рекомендуют командам иметь единый образ. Трасса будет включать в себя препятствия из естественных и искусственных преград, таких как барьеры, ров с водой, бастион, паутина, пески, и многое другое.

Добавим, что призовой фонд гонки составляет 100 тысяч рублей. При этом участие в забеге бесплатное. Регистрация команд ведется до 16 июня включительно.