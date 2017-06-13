Поликлиника №2 в Нижневартовске станет комфортнее для граждан с ограниченными возможностями

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 14:13

Новый подъемник для маломобильных категорий граждан вскоре появится в поликлинике №2 - структурном подразделении БУ "Нижневартовская городская поликлиника".

Фото: dzhmao.ru

Со стороны улицы Пермской сейчас полным ходом идет реконструкция входной группы и работы по установке вертикального подъемника для беспрепятственного доступа в медучреждение маломобильных категорий граждан. После того как работники установят мини-лифт, они сделают навес и обошьют его со всех сторон профлистом. Подъемный механизм отечественного производства закуплен на средства окружной программы «Доступная среда», рассчитанной до 2020 года. Стоимость работ – около полумиллиона рублей.

Кроме установки и запуска самого подъемника, подрядчики проведут сопутствующие работы: проложат пандусы с уровнем уклона не более 4 градусов, как того и требуют современные стандарты безбарьерной среды. По ним коляска беспрепятственно сможет доехать до лифта, который был установлен в этой поликлинике в прошлом году по той же программе «Доступная среда».

По словам заместителя главного врача по хозяйственным вопроса городской поликлиники Александра Нестерова, работы будут завершены до конца июня, после чего пройдут общественный контроль.