НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Подросткам в Белом Яру в торжественной обстановке вручили паспорта

13.06.2017 15:05

Сотрудники ФМС совместно с представителями администрации передали первый документ, удостоверяющий  личность, пяти ребятам. 

Фото: ОМВД по Сургутскому району 

И.о. главы городского поселения Белый Яр Инна Андреевна Мартынюк отметила: «Сегодня Вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации, теперь каждый имеет право самостоятельно принимать решения, а также обдумывать свои действия. Это новый этап в Вашей жизни. Хочу поздравить и Ваших родителей. Ведь для них это тоже очень важное событие. Хочется пожелать, чтобы Вы уверенно шли по жизни, не преступая буквы закона».

Ребята с волнением принимали свой первый паспорт гражданина Российской Федерации из рук сотрудников ФМС ведь для них это первый шаг во взрослую жизнь.    

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