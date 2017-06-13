Подросткам в Белом Яру в торжественной обстановке вручили паспорта

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 15:05

Сотрудники ФМС совместно с представителями администрации передали первый документ, удостоверяющий личность, пяти ребятам.

Фото: ОМВД по Сургутскому району

И.о. главы городского поселения Белый Яр Инна Андреевна Мартынюк отметила: «Сегодня Вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации, теперь каждый имеет право самостоятельно принимать решения, а также обдумывать свои действия. Это новый этап в Вашей жизни. Хочу поздравить и Ваших родителей. Ведь для них это тоже очень важное событие. Хочется пожелать, чтобы Вы уверенно шли по жизни, не преступая буквы закона».

Ребята с волнением принимали свой первый паспорт гражданина Российской Федерации из рук сотрудников ФМС ведь для них это первый шаг во взрослую жизнь.