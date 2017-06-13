Сургутские чиновники отметят каждую сотую пару, подавшую заявку на заключение брака через портал «Госуслуги»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 15:26

Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Фото: kurganobl.ru

Первое подобное мероприятие прошло в минувшие выходные. Молодожены Инна Некрушец и Виталий Юрченко принимали поздравления от замглавы Александра Пелевина. Он пожелал молодой семье крепкого здоровья и семейного уюта, вручил им свидетельство о заключении брака и памятный подарок.

Сургутян призывают активнее пользоваться порталом «Госуслуги». Так, с его помощью подать заявление в орган ЗАГС можно за 5 месяцев до желаемой даты. Здесь же оплатить госпошлину можно со скидкой 30%.