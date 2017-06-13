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Дорожники в Сургуте сняли асфальт с только что нарисованной «зеброй»

13.06.2017 16:47

 Видеозапись очевидцев появилась в социальных сетях.  

На кадрах запечатлена техника, которая убирает асфальт на одной из городских улиц. Автор ролика называет происходящее «русской действительностью: с утра «зебру» рисовали, не успели дорисовать. После обеда снимают асфальт».

При этом, пользователи возмущены как рабочие «ухаживают» за дорожным покрытием и не экономят собственное время. Ведь после ремонтных работ придется снова наносить разметку и приводить участок в порядок.  

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