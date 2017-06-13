В Госдуме выступили с инициативой ограничить допустимое количество животных в квартире

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 18:02

Как заявил депутат Владимир Панов, на животных должен быть установлен норматив по площади, необходимый человеку для его содержания, который и позволит определить предельную численность животных в своем жилом помещении.

Второе чтение законопроекта об ответственном обращении с животными состоится 14 июня. Первое чтение прошло в 2011 году. Предполагается, что, согласно поправкам, будет запрещено выставлять на публичное обозрение животных в местах общественного питания. Также будет запрещено использовать препараты для стимуляции или успокоения животных, задействованных в культурно-зрелищных мероприятиях.