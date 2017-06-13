Сотрудник Росгвардии Сургута Александр Лобасенко вернулся с наградой с Чемпионата УрФО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 18:39

Он занял второе место в личном зачёте по плаванию в Чемпионате УрФО Войск национальной гвардии России на дистанции 50 метров баттерфляй.

Участниками были представители воинских частей, подразделения ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной службы. Александр служит старшим полицейским в группе задержания вневедомственной охраны Сургута. Является кандидатом в мастера спорта и неоднократно защищал честь Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа на окружных и всероссийских соревнованиях.

В командном зачёте представители Югры заняли третье место.