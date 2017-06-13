В День города автоинспекторы провели спортивные состязания для маленьких сургутян

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 16:17

На базе городского парка культуры и отдыха состоялся Марафон по беговелогонкам «Дети рулят». В нем приняло участие порядка ста ребят в возрасте от 2-х до 7-ми лет.

Фото: УМВД по Сургуту

В спортивных состязаниях в качестве инструкторов приняли участие и автоинспекторы. Для маленьких участников состязаний все по-настоящему: полоса препятствий, огражденная конусами, группа поддержки в лице родителей, родственников и друзей, и громкие аплодисменты всех присутствующих на Марафоне.

Дети участвовали в мероприятии по трем категориям: «Пупсы» - возраст детей с 2-х до 3-х лет; «Шкоды» - возраст детей от 3-х до 5-ти лет; «Шустрики» - возраст детей от 5-ти до 7-ми лет.

Маленькие веловодители показали отличный уровень подготовки и на удивление всех взрослых показали высокие результаты. По завершению мероприятий все участники были награждены почетными грамотами и поощрительными призами, а победителям автоинспекторы вручили фликеры.