Билдинг-сад в Сургуте сдадут в эксплуатацию до конца лета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.06.2017 19:50

Посещать его смогут 40 ребят. Сам объект расположен в 30-ом микрорайоне в новостройке по улице Иосифа Каролинского.

Фото: admhmao.ru

В течение месяца после завершения работ, детский сад получит лицензию на осуществление образовательной деятельности. Как рассказал глава Сургута Вадим Шувалов, сейчас ведутся переговоры с жителями дома насчет установки во дворе игровой площадки.

Добавим, окружные власти считают, что формат таких садов приобретает все большую популярность, позволяет эффективно решать вопросы развития дошкольного образования в новостройках больших городов.