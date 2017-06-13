Билдинг-сад в Сургуте сдадут в эксплуатацию до конца лета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 13.06.2017 19:50
Посещать его смогут 40 ребят. Сам объект расположен в 30-ом микрорайоне в новостройке по улице Иосифа Каролинского.
Фото: admhmao.ru
В течение месяца после завершения работ, детский сад получит лицензию на осуществление образовательной деятельности. Как рассказал глава Сургута Вадим Шувалов, сейчас ведутся переговоры с жителями дома насчет установки во дворе игровой площадки.
Добавим, окружные власти считают, что формат таких садов приобретает все большую популярность, позволяет эффективно решать вопросы развития дошкольного образования в новостройках больших городов.