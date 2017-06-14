НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сразу две фирмы в Нижневартовске задерживали зарплату работникам

14.06.2017 08:44

Руководитель ООО «ЮграБурСервис» с ноября 2016 года по конец января 2017 года не выплачивал заработную плату 9 работникам организации. Образовалась задолженность на сумму более 3,8 миллионов рублей. 

Фото: stolica-ua.com

В пресс-службе СКР по ХМАО сообщили о том, что в текущем году указанный руководитель уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба.

Также директор  ООО «Спецстройтранс» с октября 2016 года по март 2017 года не выплачивал заработную плату одной из работниц. Общая сумма задолженности составила свыше 160 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершённого преступления, а также выявления дополнительных эпизодов невыплаты заработной платы другим работникам.

 

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