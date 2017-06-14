Житель Сургута открыл кафе, находясь в тюрьме на Бали

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.06.2017 10:12

Об этом молодой человек рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Роман Калашников, vk.com

На родине в Югре россиянин работал в сфере общепита, так что кухню в прямом и переносном смысле знает изнутри. Как пишет сам Роман Калашников, проект запущен совместно с шеф-поваром из Германии Патриком.

«Старт прошел успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаем по 15-20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500-1000 рублей в день», - написал сургутянин 12 июня.

В меню тюремного ресторана - французский омлет, салаты, блинчики. Не обошлось и без блюд с национальным колоритом - котлет «Из России с любовью», приготовленных из говядины с тушеной капустой.

По информации РИА Новости, Романа Калашникова в конце прошлого года в аэропорту острова Бали задержала полиция Индонезии: его обвиняют в контрабанде марихуаны, которую, по данным местных правоохранительных органов, он привез в тюбиках из-под зубной пасты из Непала. По словам самого россиянина, срок, который запросит обвинение, станет известен 19 июня, а заключительный судебный процесс состоится ближе к концу месяца.