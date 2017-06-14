Лучшие Доноры Югры отметят свой профессиональный праздник

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.06.2017 11:29

14 июня в 12.00 на Станции переливания крови в Сургуте пройдёт ежегодное торжественное празднование Всемирного дня донора крови.

Фото: krov.ansar.ru

Ежегодно мероприятия в этот день проходят под определенным девизом. 2017-й год посвящен теме: «Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто», чтобы подчеркнуть ту роль, которую каждый отдельно взятый донор, сдавая кровь, может сыграть для помощи другим в условиях чрезвычайных ситуаций, и насколько важной является регулярная сдача крови для сформирования достаточных запасов донорской крови.

В Сургуте в этом году на мероприятие приглашен Глава города – Вадим Николаевич Шувалов, а для творческого поздравления доноров – коллектив Городского культурного центра.

Также сегодня будет презентована Всероссийская программа лояльности Службы крови, направленная на поддержание принципа регулярного безвозмездного донорства крови и её компонентов за счёт предоставления привилегий для различных категорий доноров в формате скидок, акций, подарков.