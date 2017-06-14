Количество аварий по вине пьяных водителей в Югре сократилось на 44%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 14.06.2017 14:02
С начала года полицейским попались больше четырех тысяч нетрезвых автолюбителей. Свыше тысячи из них – отказались проходить медицинское освидетельствование.
Фото: golos-buryatyi.ru
Напомним, с 1 июля 2015 года повторное управление машиной в нетрезвом виде грозит виновнику уже не административным, а уголовным наказанием. Также такому водителю придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа, лишиться прав на срок от полутора до двух лет и собственного автомобиля – его отправляют на штрафстоянку.
Сургутяне могут сообщить о пьяных за рулем, позвонив в дежурную часть ГИБДД по телефону: 76-10-01.