Фестиваль «Серебристый карась» приглашает югорских рыболовов – любителей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.06.2017 14:27

Он пройдет на базе отдыха «Арантур», в Советском районе, 8-9 июля.

Вниманию гостей и участников будут представлены спортивные, развлекательные и творческие конкурсы, музыкальные и шоу-программы, экологические акции и игры. Победители соревнований по рыбной ловле получат ценные призы и подарки.

Заявку на участие могут подать и сургутяне. Заполнить ее в электронном виде предлагается на официальном сайте администрации Советского района www.admsov.ru (боковой баннер «Серебристый карась»). Сделать это необходимо до 1 июля.