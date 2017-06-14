НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В лесу вокруг сургутского поселка ПСО-34 образовалась свалка

14.06.2017 16:23

Об этом активистам организации «Зеленый Фронт» рассказали местные жители. Раньше они отдыхали на этом участке, но теперь территория захламлена. 

Фото: greenfront.su

Общественники обнаружили здесь строительный мусор, отработанные автомобильные шины, вышедшую из строя бытовую технику и предметы мебели. МОО «Зеленый Фронт» уже направил необходимые обращения специалистам.

 Как говорит  председатель организации, жалобы жителей поселка ПСО-34 активисты получают регулярно. Так, в апреле 2017 года сургутяне были недовольны запахом в подъездах дома №35.

Администрация города ответила, что течь канализации от выпуска дома в септик устранена. Активисты намерены лично в этом убедиться. 

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