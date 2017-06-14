В лесу вокруг сургутского поселка ПСО-34 образовалась свалка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 14.06.2017 16:23
Об этом активистам организации «Зеленый Фронт» рассказали местные жители. Раньше они отдыхали на этом участке, но теперь территория захламлена.
Фото: greenfront.su
Общественники обнаружили здесь строительный мусор, отработанные автомобильные шины, вышедшую из строя бытовую технику и предметы мебели. МОО «Зеленый Фронт» уже направил необходимые обращения специалистам.
Как говорит председатель организации, жалобы жителей поселка ПСО-34 активисты получают регулярно. Так, в апреле 2017 года сургутяне были недовольны запахом в подъездах дома №35.
Администрация города ответила, что течь канализации от выпуска дома в септик устранена. Активисты намерены лично в этом убедиться.