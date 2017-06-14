Генеральный директор «Сургутнефтегаза» вновь получил от Владимира Путина государственную награду

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.06.2017 17:21

На этот раз — за науку.

Фото: fedpress.ru

Также среди лауреатов советник главного геолога компании «Сургутнефтегаз» Юрий Батурин, доктор экономических наук, генеральный директор компании Владимир Богданов, а также его первый заместитель Анатолий Нуряев. Они получили награду за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Напомним, что чуть более года назад, 1 мая 2016 года, глава «Сургутнефтегаза» получил от президента звание Героя Труда.