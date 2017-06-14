НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Девять угонов зарегистрированы в Югре на прошлой неделе

14.06.2017 18:10

Два из них удалось раскрыть.

Фото: 86.mvd.ru

Дважды автомобили угоняли в Радужном и Сургутском районе. По одному такому случаю произошло в Сургуте, Нягани, Ханты-Мансийске, Югорске и Нефтеюганском районе. Злоумышленников привлекли четыре автомобиля марки «ВАЗ», два «Урала», один «УАЗ» и мотоцикл «Сузуки».

Как правило, угоняли транспорт с дворовой территории. И делали это ночью.

Путем свободного доступа совершено 8 угонов. Этому способствовало халатное отношение собственников к своему имуществу, говорят в ГИБДД Югры. Например, двери автомобилей были открыты, ключи находились в замке зажигания; транспортное средство оставили без присмотра; ключами завладели в результате совместного распития спиртных напитков. 

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