В ОАО «Сургутнефтегаз» выберут лучшего медицинского работника

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.06.2017 18:38

16 июня в многофункциональном зале ДИ «Нефтяник» состоится финальный этап смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди медицинских работников нефтяной компании.

Фото: Like-site.ru

Уже прошли отборочные туры в структурных подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз». В финальном этапе примут участие 26 сотрудниц акционерного общества, которым предстоит пройти пять конкурсных заданий.

В «Приветствии» участницы должны рассказать о значимости своего структурного подразделения и показать характерные особенности своей работы в нем. Также предстоит ответить на вопросы об основах оказания неотложной доврачебной помощи и продемонстрировать практические умения при оказании первой помощи в случае возникновения неотложных состояний.

Будут и задания, раскрывающие творческие стороны участниц: дефиле «Медсестра будущего» – демонстрация моделей медицинской одежды изготовленной самостоятельно, защита оформленной памятки пациенту «Правила здорового образа жизни».