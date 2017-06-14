Водителям, не пропустившим «скорую», может грозить до 4 лет лишения свободы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.06.2017 19:19

Такие меры, по данным «Известий», прописаны в законопроекте вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и группы депутатов.

Фото: gov.cap.ru

Штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет - это самое мягкое наказание в этом проекте. Оно предполагается для тех, кто просто не пропустил «скорую» и это не вызвало последствий.

Такое же наказание предусмотрено за пьяную езду. Сейчас, согласно КоАП, непропуск машины со спецсигналом наказывается либо штрафом в 500 рублей, либо лишением прав на 1–3 месяца. Если же из-за опоздания врачей наступили последствия для больного, то водителю грозит лишение свободы.

Максимальный срок, 4 года, предполагается в случае, если пациент скончался или если его здоровью был причинен тяжкий вред. За причинение вреда средней тяжести предлагается штраф в 40 тыс. рублей, обязательные работы сроком до 360 часов либо исправительные работы сроком до одного года.

Комитет по госстроительству Госдумы намерен завтра рекомендовать принять проект в первом чтении.