За сутки сразу четверо югорчан стали жертвами мошенников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.06.2017 09:27

Так, житель Сургута лишился 160 тысяч рублей. Ему на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о списании денег с банковской карты.

Фото: 86.mvd.ru

Тогда мужчина сообщил все данные, включая секретные коды подтверждения операций. После этого со счета сургутянина были списаны все деньги.

Жительница Белого Яра хотела снять квартиру, но наткнулась на мошенников. Она продиктовала пароль от «Веб-Банкинга» для перевода средств и лишилась четырех тысяч рублей.

Югорчан в очередной раз просят не сообщать никому свои данные и пароли, не реагировать на смс о блокировке карты. В таком случае необходимо обращаться в отделение банка лично или по номеру телефона, указанному на оборотной стороне вашей карты.