НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Половина сургутян постоянно борется за пульт от кондиционера

15.06.2017 10:11

Еще четверть время от времени спорит с коллегами из-за температуры. Таковы данные опроса, проведенного специалистами Сайта по поиску работы Зарплата.ру.

Сообщается, что 37% сургутян поддерживают частые проветривания и предпочитают работать в прохладе. 10% признались, что они все время мерзнут и греются горячим чаем даже летом.

Несмотря на свои предпочтения, 53% сургутян хотя бы раз простужались из-за работы кондиционера. А вот уволиться из-за некомфортной температуры могли бы только 16% жителей города. 

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