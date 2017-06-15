НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Замглавы Сургута представила свою новую книгу

15.06.2017 13:30

Презентация издания «Пёс, по кличке Почтальон» Натальи Алешковой прошла в Центральной районной библиотеке имени Г. А. Пирожникова.

По словам автора, идею сказки подсказал ей старший сын Никита, когда был ещё четырёхлетним мальчиком. Спустя 16 лет удалось дописать детективную историю про собаку с уникальными способностями.

Творчество Натальи Алешковой уже знакомо сургутянам, сказка «Пёс, по кличке Почтальон» – это четвёртая авторская книга. А её стихи школьники читали на районном конкурсе «Люблю тебя, мой край родной».

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