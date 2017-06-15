Сургут примет матчи Кубка вызова по волейболу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.06.2017 13:37

Клуб «Газпром-Югра» выступит на турнире вместо «Факела» из Нового Уренгоя, который отказался от участия в еврокубке.

Фото: gazprom-ugra.ru

«Факел» уже несколько лет доходит до финала и уже не видит стимула для участия, рассказал директор клуба. Спортсмены планируют все силы бросить на Чемпионат России.

Сургутский клуб «Газпром-Югра» в нынешнем сезоне занял шестую строчку российской суперлиги. Таким образом, команда не могла выступать в еврокубках. Однако теперь Сургут всё-таки увидит матчи при участии иностранных команд.

Напомним, два последних сезона югорчане выступали в кубке ЕКВ, он считается более престижным. А вот в Кубке вызова наша команда принимала участие в сезоне 2010/11 годов, сообщает «Сургутская трибуна».