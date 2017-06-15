В июле этого года должны заработать новые меры поддержки отечественного автопрома

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.06.2017 16:10

Речь идет о скидках и льготах по программам "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский фермер" и "Свое дело".

Первые две подразумевают покупку личного транспорта в кредит со скидкой в 10% от стоимости автомобиля, а не фиксированной, как прежде. Оставшиеся программы предлагают покупателям коммерческих автомобилей субсидируемый процент по лизинговым программам в 12,5%, а не 10%, как сейчас, рассказал "Коммерсант". На все это, по данным издания, будет выделено 7,5 млрд рублей.