НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В июле этого года должны заработать новые меры поддержки отечественного автопрома

15.06.2017 16:10

Речь идет о скидках и льготах по программам "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский фермер" и "Свое дело". 

Первые две подразумевают покупку личного транспорта в кредит со скидкой в 10% от стоимости автомобиля, а не фиксированной, как прежде. Оставшиеся программы предлагают покупателям коммерческих автомобилей субсидируемый процент по лизинговым программам в 12,5%, а не 10%, как сейчас, рассказал "Коммерсант". На все это, по данным издания, будет выделено 7,5 млрд рублей.

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