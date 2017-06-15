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Аэропорт Сургута в январе-мае увеличил пассажиропоток на 15,7%

15.06.2017 17:33

Пассажиропоток аэропорта Сургута в январе-мае 2017 года вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 585,949 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом пассажиропоток на внутренних линиях за отчетный период увеличился на 13,4% - до 517,978 тыс. человек, на международных - на более чем на треть, до 67,971 тыс. человек.

По данным пресс-службы, общее число самолетовылетов составило 3,8 тыс. что на 4,9%, больше, чем в январе-мае 2016 года.

 

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