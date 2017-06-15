Владимир Путин поддержал дачников в войне с «Газпромом»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.06.2017 17:46

Он высказался против выселения россиян с территорий, которые располагаются вблизи газовых трубопроводов.

Фото: elektrotrubon.ucoz.lv

Мнение президент озвучил в рамках «прямой линии». По его словам, которые приводит ФедералПресс, «нужно не разрешать строиться в 150-метровой зоне, но тех, кто там уже построился, нужно оставить в покое», - сказал Путин, добавив, что сделает все, чтобы «это решение состоялось».

Напомним, «Газпром» с 2016 года заявил об увеличении охранной зоны газораспределительной сети со 100 до 150 метров. После этого в российские суды от компаний стали поступать иски о принудительном выселении собственников с участков, которые расположены во вновь установленной охранной зоне.

Конфликтная ситуация коснулась сразу нескольких городов России, в том числе и Сургута. В нашем городе противостояние дачников и газовиков длится уже несколько лет. Люди требуют привести пролегающий в зоне минимальных расстояний магистральный газопровод в нормативное состояние, предприятие же настаивает на сносе строений, расположенных в этой зоне.