Российский автопарк - один из самых старых в мире

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 15.06.2017 18:16
В стране лишь один из пяти проданных автомобилей - новый.
Фото: pavarunet.ru
Больше всего таких машин, на рынке Москвы - почти 40%. В Санкт-Петербурге и Татарстане на долю первичного рынка приходится 33%, четвертую строчку рейтинга занимает Самарская область из-за близости к крупнейшему в стране автозаводу.
Самыми бедными на долю новых машин являются регионы Дальнего Востока.
Средний возраст машины в России составляет 13 лет. При этом самые молодыми являются 10-летние иномарки, а средний возраст машин российских марок приближается к 20 годам, свидетельствует исследование агентства "Автостат"