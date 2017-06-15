Российский автопарк - один из самых старых в мире

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.06.2017 18:16

В стране лишь один из пяти проданных автомобилей - новый.

Фото: pavarunet.ru

Больше всего таких машин, на рынке Москвы - почти 40%. В Санкт-Петербурге и Татарстане на долю первичного рынка приходится 33%, четвертую строчку рейтинга занимает Самарская область из-за близости к крупнейшему в стране автозаводу.

Самыми бедными на долю новых машин являются регионы Дальнего Востока.

Средний возраст машины в России составляет 13 лет. При этом самые молодыми являются 10-летние иномарки, а средний возраст машин российских марок приближается к 20 годам, свидетельствует исследование агентства "Автостат"