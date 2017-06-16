Путин пошутил о «не выдержавшей технике» в Нягани

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 09:17

Российский президент Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии пошутил о «не выдержавшей технике» в Нягани.

Фото: fair.ru

Через несколько минут картинка снова появилась в прямом эфире, и жительница ХМАО смогла обратиться к президенту, пожаловавшись на суровые условия жизни в ХМАО, в частности речь шла о Нягани. Она отметила, что программа расселения работает, но медленно.

Проблема заключается в том, что вагонгородки не являются жильем, а поэтому не попали под программу расселения жилья, пояснил российский президент.

Путин заявил, что денежные средства на расселение выделяются и что он будет следить за развитием ситуации. Просто нужно точно понимать, сколько нужно денег, добавил лидер РФ.