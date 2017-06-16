НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Нижневартовске задержали мужчину, угрожавшего "взорвать всех"

16.06.2017 09:40

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, который заявил, что "взорвет всех", если сотрудники правоохранительных органов не приедут по указанному им адресу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: sonnikonline.club

Отмечается, что рано утром в среду после конфликта с работниками одной из организаций 29-летний мужчина позвонил в дежурную часть полиции, решив отомстить своим обидчикам.

"Он сообщил, что если полицейские немедленно не подъедут по адресу, который он сейчас назовет, то он взорвет всех", — уточнили в управлении МВД, добавив, что никаких подозрительных предметов на месте происшествия кинологи не обнаружили.

По информации полиции, в настоящее время возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че