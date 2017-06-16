НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 09:40

Полиция Нижневартовска задержала мужчину, который заявил, что "взорвет всех", если сотрудники правоохранительных органов не приедут по указанному им адресу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: sonnikonline.club

Отмечается, что рано утром в среду после конфликта с работниками одной из организаций 29-летний мужчина позвонил в дежурную часть полиции, решив отомстить своим обидчикам.

"Он сообщил, что если полицейские немедленно не подъедут по адресу, который он сейчас назовет, то он взорвет всех", — уточнили в управлении МВД, добавив, что никаких подозрительных предметов на месте происшествия кинологи не обнаружили.

По информации полиции, в настоящее время возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Мужчина находится под подпиской о невыезде.