НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сразу четыре автомобиля столкнулись на югорской трассе 15 июня

16.06.2017 09:58

 Согласно сводке ГИБДД региона, ДТП произошло в 09.00 на 11 километре автодороги «Нефтеюганск - подъезд к левому берегу реки Обь».

Фото: 86.mvd.ru

Сообщается, что 34-летний водитель автомобиля «Мицубиши Лансер» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомобилями: «ВАЗ 21150» под управлением женщины 1972 года рождения, «Шевроле НИВА» под управлением мужчины 1992 года рождения, «ВАЗ 217130» под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель «ВАЗ 21150» и «Шевроле НИВА» получили травмы. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че