Сразу четыре автомобиля столкнулись на югорской трассе 15 июня

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 09:58

Согласно сводке ГИБДД региона, ДТП произошло в 09.00 на 11 километре автодороги «Нефтеюганск - подъезд к левому берегу реки Обь».

Фото: 86.mvd.ru

Сообщается, что 34-летний водитель автомобиля «Мицубиши Лансер» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомобилями: «ВАЗ 21150» под управлением женщины 1972 года рождения, «Шевроле НИВА» под управлением мужчины 1992 года рождения, «ВАЗ 217130» под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель «ВАЗ 21150» и «Шевроле НИВА» получили травмы.