В Сургуте участились случаи незаконных проверок предпринимателей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 11:47

Неизвестные посещают хозяйствующие субъекты под видом сотрудников отдела защиты прав потребителей или Центра защиты прав потребителей.

Они обещают проверить исполнение санитарных норм и правил, требования противопожарной безопасности. А затем предлагают «закрыть глаза» на возможные нарушения, если бизнесмен купит печатную продукцию для оформления уголка потребителя.

Администрация напоминает, что чиновники не проводят таких проверок и не распространяют платные печатные издания. Предпринимателей Сургута просят быть бдительными и в случае навязывания платных услуг рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.