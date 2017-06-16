НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте участились случаи незаконных проверок предпринимателей

16.06.2017 11:47

 Неизвестные посещают хозяйствующие субъекты под видом сотрудников отдела защиты прав потребителей или Центра защиты прав потребителей. 

Они обещают проверить исполнение санитарных норм и правил, требования противопожарной безопасности. А затем предлагают «закрыть глаза» на возможные нарушения, если бизнесмен купит печатную продукцию для оформления уголка потребителя.

Администрация напоминает, что чиновники не проводят таких проверок и не распространяют платные печатные издания. Предпринимателей Сургута просят  быть бдительными и в случае навязывания платных услуг рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

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