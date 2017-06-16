Вартовчанин взял золото в чемпионате России по вольной борьбе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 12:48

Соревнования, в которых приняли участие 10 членов сборной Югры, прошли в Назрани.

Золото в весовой категории 65 кг завоевал спортсмен, выступающий с параллельным зачетом ХМАО /Алания Алан Гогаев, поборов в финале дагестанца Муршида Муталимова.

Финальная схватка получилась упорной и напряжённой. Драматическая развязка наступила за несколько секунд до окончания борьбы. Алан сумел захватить ноги соперника и перевести в партер. Общий счет 4:3 в пользу Алана Гогаева.