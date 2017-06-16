Власти ХМАО отреагировали на критику жителей няганских балков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 15:10

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила администрации Нягани подготовить предложения по возможности ускорения расселения жителей балочных массивов в муниципалитете. Об этом сегодня сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Фото: uralpolit.ru

В рамках «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным жительница Нягани пожаловалась главе государства на то, что уже более 30 лет живет в вагончике, не приспособленном для северных территорий. Президенту продемонстрировали условия проживания, качество воды и попросили ускорить программу расселения жителей балочных массивов.

По обращению югорчанки параллельные проверки начали следственное управление СКР по Югре и окружная прокуратура. В свою очередь Наталья Комарова поручила няганской мэрии составить предложения по ускорению программы расселения.

В своем сообщении правительство Югры напоминает, что ликвидация балочных массивов — одна из стратегических задач региональной власти.

«Приспособленные для временного проживания строения являются наследием активного освоения округа в 70-е годы прошлого столетия. Как отметил президент России, до 2010 года не было правовых механизмов для решения этой жилищной проблемы. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой была сформирована необходимая нормативно-правовая база, что позволило с 2012 года запустить мероприятия по ликвидации балочных массивов. Финансирование их осуществляется в соответствии с программами муниципальных образований по ликвидации расселению с софинансированием из окружного бюджета», — говорится в сообщении департамента, которое приводит ФедералПресс.