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Накануне в аэропорту Ханты-Мансийска приземлились первые участники Командных чемпионатов мира по шахматам

16.06.2017 15:41

Среди них лучшие шахматисты России, Грузии, США, а также представители ФИДЕ — арбитры и члены технической группы. Сами соревнования пройдут в окружной столице с 16 по 27 июня. 

Первый тур чемпионатов стартует в эту субботу. Впереди — девятидневный марафон. Стремление завоевать чемпионский титул особо заметно в женской команде России — до сих пор шахматисткам удавалось подняться лишь на вторую и третью ступень пьедестала, сообщает «ЮграМегаСпорт».

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