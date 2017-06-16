Накануне в аэропорту Ханты-Мансийска приземлились первые участники Командных чемпионатов мира по шахматам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 15:41

Среди них лучшие шахматисты России, Грузии, США, а также представители ФИДЕ — арбитры и члены технической группы. Сами соревнования пройдут в окружной столице с 16 по 27 июня.

Первый тур чемпионатов стартует в эту субботу. Впереди — девятидневный марафон. Стремление завоевать чемпионский титул особо заметно в женской команде России — до сих пор шахматисткам удавалось подняться лишь на вторую и третью ступень пьедестала, сообщает «ЮграМегаСпорт».