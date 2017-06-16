НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Главгосэкспертиза России дала добро на реконструкцию Сургутского вокзала

16.06.2017 16:57

Объект полностью изменит свой внешний и внутренний облик, сообщает URA.RU.

Фото: dumasurgut.ru

Так, здание комплекса будет значительно увеличено, появятся новый зал ожидания на 400 мест с зоной повышенной комфортности и медпункт. Также вокзал будет оборудован подъемниками для маломобильных групп населения. Новое здание железнодорожного вокзала в Сургуте будет украшено орнаментами, посвященными быту коренных народов Севера.

Реконструкция пройдет без прекращения работы комплекса.

Информагентство добавляет, что дата начала работ неизвестна. В ближайшее время в администрации города пройдут совещания, посвященные вопросу строительства. Скорее всего, львиная доля средств на реконструкцию будет выделяться компанией РЖД.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че