Главгосэкспертиза России дала добро на реконструкцию Сургутского вокзала

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 16:57

Объект полностью изменит свой внешний и внутренний облик, сообщает URA.RU.

Фото: dumasurgut.ru

Так, здание комплекса будет значительно увеличено, появятся новый зал ожидания на 400 мест с зоной повышенной комфортности и медпункт. Также вокзал будет оборудован подъемниками для маломобильных групп населения. Новое здание железнодорожного вокзала в Сургуте будет украшено орнаментами, посвященными быту коренных народов Севера.

Реконструкция пройдет без прекращения работы комплекса.

Информагентство добавляет, что дата начала работ неизвестна. В ближайшее время в администрации города пройдут совещания, посвященные вопросу строительства. Скорее всего, львиная доля средств на реконструкцию будет выделяться компанией РЖД.