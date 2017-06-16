Главгосэкспертиза России дала добро на реконструкцию Сургутского вокзала

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 16.06.2017 16:57
Объект полностью изменит свой внешний и внутренний облик, сообщает URA.RU.
Фото: dumasurgut.ru
Так, здание комплекса будет значительно увеличено, появятся новый зал ожидания на 400 мест с зоной повышенной комфортности и медпункт. Также вокзал будет оборудован подъемниками для маломобильных групп населения. Новое здание железнодорожного вокзала в Сургуте будет украшено орнаментами, посвященными быту коренных народов Севера.
Реконструкция пройдет без прекращения работы комплекса.
Информагентство добавляет, что дата начала работ неизвестна. В ближайшее время в администрации города пройдут совещания, посвященные вопросу строительства. Скорее всего, львиная доля средств на реконструкцию будет выделяться компанией РЖД.